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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Транмер
Гиллинхэм - Транмер: обзор матча 09 марта 2024
Гиллинхэм
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Транмер
84'
C. Masterson
4'
R. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Транмер
90'
Желтая карточка
R. Hendry
90'
Желтая карточка
L. McGee
ГОЛ! 1:1!
C. Masterson
Пас отдал
C. Mahoney
84'
81'
Замена
K. Dennis
️️️️
H. Saunders
81'
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
Замена
Д. Уокер
️️️️
E. Coleman
77'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
77'
73'
Замена
P. Lewis
️️️️
L. Norris
Замена
G. Lapslie
️️️️
S. Ogie
46'
Замена
C. Mahoney
️️️️
Э. Надесан
46'
Желтая карточка
T. Dieng
29'
11'
Желтая карточка
К. Мерри
4'
ГОЛ! 0:1!
R. Hendry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
23
Connor Mahoney
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
3-2-1-4
1
Моррис
23
5
Эмер
3
10
Уильямс
6
33
Хаттон
12
22
5
24
Надесан
1-2-1-5
21
16
Мерри
24
30
Аптер
22
18
18
23
4
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
24
Надесан
23
23
24
Надесан
22
32
32
22
6
11
Уокер
11
Уокер
6
32
9
9
32
18
17
17
18
30
Аптер
32
32
30
Аптер
Остались в запасе
Гиллинхэм
Транмер
25
Джейк Тернер
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
Главный тренер
Нил Харрис
30
Jean Belehouan
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Гиллинхэм - Транмер
1
3
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
6
Офсайды
2
2
Количество передач
461
324
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
65
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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