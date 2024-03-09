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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити
Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити: обзор матча 09 марта 2024
Аккрингтон Стэнли
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
0 : 3
Завершен
Брэдфорд Сити
12'
T. Wright
23'
T. Wright
38'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити
81'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Э. Кук
81'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Одуор
Желтая карточка
C. O'Brien
79'
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
73'
Замена
L. Adekoya
️️️️
Д. Нолан
72'
Замена
K. Adedoyin
️️️️
J. Bickerstaff
62'
48'
Замена
К. Кавана
️️️️
T. Wright
Замена
S. Quirk
️️️️
O. Patrick
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кук
23'
ГОЛ! 0:2!
T. Wright
Пас отдал
Л. Ричардс
12'
ГОЛ! 0:1!
T. Wright
Пас отдал
Э. Кук
5'
Желтая карточка
T. Wright
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
15
Aaron Pickles
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
2-5-2-1
1
Витек
38
16
Габбинс
22
16
Вудс
7
Уалли
24
20
7
Нолан
15
11
4-1-5
24
29
Одуор
12
Ричардс
3
Томкинсон
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
2
39
Кук
17
17
17
20
4
4
20
11
99
99
11
7
Нолан
26
26
7
Нолан
7
Уалли
39
39
7
Уалли
39
Кук
7
Уокер
7
Уокер
39
Кук
29
Одуор
29
Смит
29
Смит
29
Одуор
17
10
Кавана
10
Кавана
17
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
Остались в запасе
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити
1
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
8
Офсайды
0
3
Количество передач
407
336
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
65
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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