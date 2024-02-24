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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли - Кроули Таун: обзор матча 24 февраля 2024
Аккрингтон Стэнли
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Кроули Таун
68'
H. Ransom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Кроули Таун
90'
+2
Желтая карточка
C. Addai
Желтая карточка
C. O'Brien
81'
Замена
L. Adekoya
️️️️
T. Leigh
80'
68'
ГОЛ! 0:1!
H. Ransom
Пас отдал
У. Райт
63'
Замена
К. Гордон
️️️️
Н. Царулла
63'
Замена
H. Forster
️️️️
A. Campbell
Замена
K. Adedoyin
️️️️
L. Trickett
61'
Желтая карточка
T. Leigh
41'
33'
Желтая карточка
J. Kelly
27'
Замена
R. Darcy
️️️️
Л. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
4
Kelvin Mellor
(К)
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
19
Anjola Popoola
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
3-3-1-3
1
Витек
38
3
16
Габбинс
22
16
Вудс
24
7
Нолан
11
27
4
3-2-5
34
12
Райт
5
3
Конрой
26
4
Келли
17
25
Царулла
19
28
9
Орси
27
99
99
27
24
26
26
24
25
Царулла
2
Гордон
2
Гордон
25
Царулла
4
Келли
49
49
4
Келли
28
7
7
28
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Кроули Таун
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
19
Anjola Popoola
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Кроули Таун
2
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
11
Офсайды
0
2
Количество передач
335
391
Сейвы
3
11
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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