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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Милтон Кинс Донс
Суиндон Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 17 февраля 2024
Суиндон Таун
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
89'
Ч. Остин
4'
S. Wearne
8'
S. Wearne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Милтон Кинс Донс
90'
+2
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Кемп
90'
+1
Замена
J. Williams
️️️️
J. Payne
ГОЛ! 1:2!
Ч. Остин
Пас отдал
У. Годвин-Малифе
89'
Замена
Д. Кен
️️️️
А. Дринан
81'
Желтая карточка
Г. МакКирди
75'
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
P. Glatzel
74'
74'
Замена
И. Робсон
️️️️
Л. Бейт
67'
Замена
М. Деннис
️️️️
S. Wearne
66'
Замена
D. Lewington
️️️️
K. Lofthouse
Замена
Г. МакКирди
️️️️
R. Hepburn-Murphy
55'
Желтая карточка
S. Khan
45'
29'
Желтая карточка
Л. Бейт
8'
ГОЛ! 0:2!
S. Wearne
4'
ГОЛ! 0:1!
S. Wearne
Пас отдал
K. Lofthouse
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
(К)
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
20
George McEachran
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
Главный тренер
Дин Левингтон
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
3-2-2-3
1
15
20
Блэйк-Трейси
28
21
Коколо
2
Годвин-Малифе
29
20
23
Дринан
11
9
4-1-4-1
1
16
О'Хора
15
4
3
Харви
22
Норман
4
Бейт
10
8
Гилби
39
10
Кемп
23
Дринан
16
Кен
16
Кен
23
Дринан
29
13
МакКирди
13
МакКирди
29
9
7
7
9
4
Бейт
7
Робсон
7
Робсон
4
Бейт
39
19
Деннис
19
Деннис
39
15
3
3
15
10
4
4
10
10
Кемп
19
19
10
Кемп
Остались в запасе
Суиндон Таун
Милтон Кинс Донс
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Суиндон Таун - Милтон Кинс Донс
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
8
Офсайды
4
3
Количество передач
422
473
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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