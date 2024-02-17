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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Гиллинхэм
Ньюпорт Каунти - Гиллинхэм: обзор матча 17 февраля 2024
Ньюпорт Каунти
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Гиллинхэм
61'
У. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Гиллинхэм
Желтая карточка
N. Townsend
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
C. Masterson
Замена
M. Bondswell
️️️️
Г. Чарсли
90'
+1
Желтая карточка
Г. Чарсли
89'
Замена
K. Jameson
️️️️
А. Уайлдиг
82'
80'
Замена
Д. Уокер
️️️️
O. Hawkins
80'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
72'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
S. Ogie
ГОЛ! 1:0!
У. Эванс
Пас отдал
Г. Чарсли
61'
46'
Замена
Э. Надесан
️️️️
G. Lapslie
26'
Желтая карточка
Р. Хаттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
2-1-4-1-3
44
5
Кларк
8
Моррис
24
Уайлдиг
7
Чарсли
3
21
МакЛафлин
9
Эванс
47
17
1
3-3-1-3
25
Тернер
23
5
Эмер
3
32
6
23
33
Хаттон
22
5
12
7
Чарсли
33
33
7
Чарсли
24
Уайлдиг
23
23
24
Уайлдиг
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
22
10
Уильямс
10
Уильямс
22
12
11
Уокер
11
Уокер
12
32
24
Надесан
24
Надесан
32
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Гиллинхэм
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Гленн Моррис
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Гиллинхэм
2
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
389
378
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
72
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
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