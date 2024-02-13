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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Донкастер Роверс
Солфорд Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 13 февраля 2024
Солфорд Сити
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
14'
Р. Вуд (АГ)
89'
Л. Гарбатт
12'
К. Тилт (АГ)
71'
Х. Аделакун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Донкастер Роверс
ГОЛ! 2:2!
Л. Гарбатт
89'
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
89'
85'
Замена
J. Maxwell
️️️️
J. Senior
Замена
Д. Честерс
️️️️
J. Luamba
75'
Замена
C. McAleny
️️️️
C. Hendry
75'
74'
Желтая карточка
O. Bailey
71'
ГОЛ! 1:2!
Х. Аделакун
Пас отдал
М. Крейг
Замена
K. N'Mai
️️️️
К. Мортон
71'
67'
Замена
H. Biggins
️️️️
B. Waters
64'
Желтая карточка
М. Крейг
Желтая карточка
Л. Гарбатт
63'
Желтая карточка
К. Тилт
61'
Желтая карточка
J. Luamba
56'
Желтая карточка
Э. Уотт
55'
Замена
И. Ингрэм
️️️️
D. John
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Вуд
14'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Тилт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
30
Billy Waters
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
14
Conor McAleny
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
2-1-2-5
29
Гарбатт
16
Тилт
4
Уотт
42
3
44
17
22
39
Мортон
21
3-1-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
26
Андерсон
6
Вуд
37
Крейг
30
47
Аделакун
23
4
43
9
Айронсайд
3
2
Ингрэм
2
Ингрэм
3
22
20
Честерс
20
Честерс
22
39
Мортон
10
10
39
Мортон
14
14
14
14
44
8
8
44
23
3
3
23
30
10
10
30
Остались в запасе
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Солфорд Сити - Донкастер Роверс
4
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
18
Офсайды
3
4
Количество передач
308
292
Сейвы
2
5
Точность передач %
52
48
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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