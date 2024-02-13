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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Уимблдон
Аккрингтон Стэнли - Уимблдон: обзор матча 13 февраля 2024
Аккрингтон Стэнли
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Уимблдон
50'
Д. Нолан
81'
Б. Вудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Уимблдон
Желтая карточка
J. Bickerstaff
90'
+5
87'
Замена
J. O'Toole
️️️️
J. Ball
ГОЛ! 2:0!
Б. Вудс
81'
76'
Замена
R. Mclean
️️️️
Д. Тилли
76'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
76'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Kelly (pen.)
66'
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Д. Нолан
Пас отдал
J. Woods
50'
Замена
A. Pickles
️️️️
Д. Габбинс
50'
36'
Желтая карточка
J. Ball
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
24
Tommy Leigh
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
8
Армани Литтл
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3-3-1-3
1
Витек
38
33
16
Габбинс
24
16
Вудс
28
7
Нолан
4
39
11
3-2-1-4
1
Басс
4
Балмер
26
33
8
Литтл
6
7
Тилли
9
Бугиль
11
Гордон
3
10
16
Габбинс
15
15
16
Габбинс
6
5
5
6
11
Гордон
11
Кертис
11
Кертис
11
Гордон
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
7
Тилли
17
17
7
Тилли
10
13
Дэвисон
13
Дэвисон
10
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Уимблдон
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Уимблдон
1
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
8
12
Офсайды
1
1
Количество передач
333
291
Сейвы
4
0
Точность передач %
63
52
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
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