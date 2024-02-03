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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Уимблдон
Брэдфорд Сити - Уимблдон: обзор матча 03 февраля 2024
Брэдфорд Сити
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Уимблдон
Желтая карточка
К. Кавана
90'
+1
Желтая карточка
К. МакДональд
80'
Замена
Т. Смит
️️️️
M. Platt
79'
79'
Замена
R. Mclean
️️️️
Д. Гордон
78'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Kelly (pen.)
77'
Желтая карточка
А. Литтл
66'
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Тилли
Замена
Э. Кук
️️️️
J. Young
61'
Замена
К. Кавана
️️️️
Р. Смолвуд
61'
Замена
B. Pointon
️️️️
H. Chapman
46'
45'
+2
Желтая карточка
О. Бугиль
45'
Желтая карточка
I. Ogundere
Желтая карточка
Р. Смолвуд
38'
24'
Желтая карточка
L. Brown
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
20
Jake Young
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
8
Армани Литтл
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
2-1-2-5
24
3
Томкинсон
12
Ричардс
29
МакДональд
20
21
Смолвуд
17
5
17
2
20
3-2-1-4
1
Басс
4
Балмер
26
33
8
Литтл
6
7
Тилли
9
Бугиль
11
Гордон
3
10
5
29
Смит
29
Смит
5
21
Смолвуд
10
Кавана
10
Кавана
21
Смолвуд
20
39
Кук
39
Кук
20
20
23
23
20
7
Тилли
11
Кертис
11
Кертис
7
Тилли
11
Гордон
17
17
11
Гордон
10
13
Дэвисон
13
Дэвисон
10
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Уимблдон
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Брэдфорд Сити - Уимблдон
3
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
394
287
Сейвы
1
3
Точность передач %
60
51
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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