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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Гримсби Таун
Аккрингтон Стэнли - Гримсби Таун: обзор матча 03 февраля 2024
Аккрингтон Стэнли
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Гримсби Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Гримсби Таун
Замена
J. Rich-Baghuelou
️️️️
Д. Притчард
89'
79'
Желтая карточка
Д. Хам
Замена
S. Conneely
️️️️
Б. Вудс
74'
69'
Замена
K. Green
️️️️
К. Томпсон
68'
Замена
C. Vernam
️️️️
А. Гауа
Замена
T. Leigh
️️️️
J. Bickerstaff
58'
Желтая карточка
Б. Вудс
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
(К)
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
4
Seb Quirk
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
4-3-1-2
1
Витек
38
16
Габбинс
3
33
22
16
Вудс
10
7
Нолан
39
11
3-3-1-4
31
5
33
Хам
8
6
Томпсон
15
14
Гауа
33
7
32
Роуз
1
Притчард
3
3
Притчард
11
24
24
11
2
Притчард
2
Притчард
16
Вудс
28
28
16
Вудс
6
Томпсон
4
4
6
Томпсон
14
Гауа
30
30
14
Гауа
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Гримсби Таун
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Гримсби Таун
1
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
13
6
Офсайды
2
3
Количество передач
303
404
Сейвы
3
3
Точность передач %
63
70
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
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