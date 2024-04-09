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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Кроули Таун
Рексхэм - Кроули Таун: обзор матча 09 апреля 2024
Рексхэм
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Кроули Таун
21'
R. Barnett
23'
П. Маллин
76'
Э. Кэннон
82'
П. Маллин
90+4'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Кроули Таун
Желтая карточка
L. Bolton
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
K. Lolos
Пас отдал
J. Roles
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
84'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
84'
ГОЛ! 4:0!
П. Маллин
82'
Замена
J. Davies
️️️️
Э. Кэннон
82'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кэннон
76'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
75'
70'
Замена
J. Roles
️️️️
J. Kelly
70'
Замена
A. Campbell
️️️️
Д. Орси
59'
Замена
H. Forster
️️️️
Н. Царулла
51'
Замена
Л. Келли
️️️️
J. Williams
31'
Желтая карточка
L. Maguire
ГОЛ! 2:0!
П. Маллин
Пас отдал
Э. Кэннон
23'
ГОЛ! 1:0!
R. Barnett
Пас отдал
E. Lee
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
3-4-3
13
Оконкво
19
4
6
6
7
Кэннон
12
Эванс
16
МакКлин
10
Маллин
28
18
3-1-2-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
2
Гордон
49
26
17
25
Царулла
19
9
Орси
19
8
8
19
7
Кэннон
15
15
7
Кэннон
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
26
4
Келли
4
Келли
26
9
Орси
28
28
9
Орси
25
Царулла
7
7
25
Царулла
19
11
11
19
Остались в запасе
Рексхэм
Кроули Таун
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Рексхэм - Кроули Таун
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
6
6
Офсайды
3
1
Количество передач
321
663
Сейвы
7
3
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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