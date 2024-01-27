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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Транмер
Гримсби Таун - Транмер: обзор матча 27 января 2024
Гримсби Таун
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Транмер
39'
D. Tharme
35'
Р. Аптер
54'
T. Mullarkey (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Транмер
90'
+6
Желтая карточка
P. Lewis
87'
Замена
P. Lewis
️️️️
Б. Уокер
Замена
J. Obikwu
️️️️
A. Eisa
87'
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Green
86'
84'
Замена
K. Dennis
️️️️
Р. Аптер
84'
Замена
R. McAlear
️️️️
C. Jolley
Замена
C. Vernam
️️️️
H. Wood
66'
Замена
N. Maher
️️️️
D. Tharme
62'
58'
Желтая карточка
C. Jolley
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
T. Mullarkey
ГОЛ! 1:1!
D. Tharme
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аптер
Пас отдал
Т. Дэвис
Желтая карточка
Д. Роуз
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
31
Niall Maher
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
4-4-3
44
24
3
Дрисколл-Гленнон
5
4
16
15
6
Эндрюс
32
Роуз
7
1
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
22
12
18
23
4
24
31
31
24
4
8
8
4
7
25
25
7
16
30
30
16
12
42
42
12
4
Уокер
17
17
4
Уокер
30
Аптер
9
9
30
Аптер
Остались в запасе
Гримсби Таун
Транмер
1
Джейк Иствуд
ВР
34
Aaron Braithwaite
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
34
Aaron Braithwaite
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Гримсби Таун - Транмер
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
10
Офсайды
2
4
Количество передач
371
300
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
60
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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