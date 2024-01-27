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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс - Стокпорт Каунти: обзор матча 27 января 2024
Донкастер Роверс
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
1 : 5
Завершен
Стокпорт Каунти
65'
H. Biggins
5'
П. Мэдден
11'
O. Bailey (АГ)
33'
К. Лемоней-Эванс
46'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Стокпорт Каунти
90'
+1
Замена
R. Croasdale
️️️️
О. Бэйли
Желтая карточка
B. Close
89'
73'
Замена
И. Турай
️️️️
И. Бристоу
Замена
J. Maxwell
️️️️
T. Rowe
73'
68'
Замена
R. Richards
️️️️
Н. Пауэлл
68'
Замена
М. Ипполит
️️️️
К. Лемоней-Эванс
ГОЛ! 1:4!
H. Biggins
Пас отдал
B. Close
65'
57'
Желтая карточка
П. Мэдден
46'
ГОЛ! 0:4!
П. Мэдден
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
Замена
Х. Аделакун
️️️️
K. Hurst
46'
Замена
B. Waters
️️️️
Д. Айронсайд
46'
Замена
H. Biggins
️️️️
М. Крейг
46'
Замена
C. Carty
️️️️
L. Molyneux
46'
Желтая карточка
J. McGrath
38'
33'
ГОЛ! 0:3!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
И. Бристоу
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
O. Bailey
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Мэдден
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
10
Tommy Rowe
(К)
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
33
Ben Close
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ПЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Донкастер Роверс
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
32
Toby King
ЦФ
7
Conor Carty
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
4-1-5
16
6
10
5
37
Крейг
43
24
21
9
Айронсайд
4
2-1-2-2-4
23
Саутэм-Хейлз
4
23
Бристоу
8
Кэмпс
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
27
Бэйли
5
19
41
Мэдден
1
10
3
3
10
9
Айронсайд
30
30
9
Айронсайд
21
47
Аделакун
47
Аделакун
21
43
7
7
43
37
Крейг
10
10
37
Крейг
23
Бристоу
3
Турай
3
Турай
23
Бристоу
24
Лемоней-Эванс
21
Ипполит
21
Ипполит
24
Лемоней-Эванс
27
Бэйли
18
18
27
Бэйли
25
Пауэлл
31
31
25
Пауэлл
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Стокпорт Каунти
6
Ричард Вуд
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
6
Ричард Вуд
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Донкастер Роверс - Стокпорт Каунти
2
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
360
457
Сейвы
3
0
Точность передач %
67
71
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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