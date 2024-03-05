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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Донкастер Роверс
Брэдфорд Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 05 марта 2024
Брэдфорд Сити
05.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
84'
Т. Смит
45'
L. Molyneux
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Донкастер Роверс
90'
+4
Желтая карточка
Т. Ло-Тутала
88'
Замена
T. Rowe
️️️️
М. Крейг
ГОЛ! 1:1!
Т. Смит
Пас отдал
H. Chapman
84'
Замена
H. Chapman
️️️️
С. Стаббс
75'
72'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
H. Biggins
Замена
Т. Смит
️️️️
T. Wright
63'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
К. МакДональд
63'
Желтая карточка
Д. Томкинсон
61'
45'
ГОЛ! 0:1!
L. Molyneux
Пас отдал
H. Biggins
43'
Желтая карточка
H. Biggins
41'
Желтая карточка
O. Bailey
Желтая карточка
К. МакДональд
32'
30'
Желтая карточка
J. Maxwell
Желтая карточка
С. Стаббс
28'
Желтая карточка
К. Одуор
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
17
Tyreik Wright
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
(К)
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
3-1-5
24
29
Одуор
6
Стаббс
3
Томкинсон
29
МакДональд
2
39
Кук
10
Кавана
17
17
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
26
Андерсон
6
Вуд
3
2
37
Крейг
47
Аделакун
9
Айронсайд
43
4
10
29
МакДональд
12
Ричардс
12
Ричардс
29
МакДональд
6
Стаббс
20
20
6
Стаббс
17
29
Смит
29
Смит
17
37
Крейг
10
10
37
Крейг
10
24
24
10
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Донкастер Роверс
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Брэдфорд Сити - Донкастер Роверс
4
4
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
1
10
Нарушения
19
10
Офсайды
3
0
Количество передач
409
403
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
64
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
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Донкастер Роверс
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