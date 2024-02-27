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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Колчестер Юнайтед
Солфорд Сити - Колчестер Юнайтед: обзор матча 27 февраля 2024
Солфорд Сити
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
45'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Колчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
C. Hall
Желтая карточка
И. Ингрэм
90'
+3
Замена
К. Макленнан
️️️️
R. Watson
84'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
83'
Желтая карточка
К. Мортон
74'
73'
Замена
M. Jay
️️️️
A. Smith
62'
Замена
А. Рид
️️️️
Д. Ричардсон
Замена
M. Lund
️️️️
Д. Честерс
58'
54'
Замена
M. Egbo
️️️️
R. Harbottle
45'
+3
Желтая карточка
Э. Яндоло
ГОЛ! 1:0!
M. Smith
Пас отдал
К. Мортон
45'
Замена
C. McAleny
️️️️
C. Hendry
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
3
Declan John
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
14
John Akinde
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
47
Liam Humbles
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Колчестер Юнайтед
9
Bradley Ihionvien
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
21
Marley Marshall
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
2-1-3-5
5
Мариаппа
16
Тилт
4
Уотт
3
20
Честерс
30
44
17
39
Мортон
14
21
4-2-4
1
Гудман
2
Ричардсон
6
Даллисон
26
3
Яндоло
8
Макгихан
12
5
14
14
Хоппер
14
44
11
Макленнан
11
Макленнан
44
20
Честерс
8
8
20
Честерс
14
14
14
14
2
Ричардсон
16
Рид
16
Рид
2
Ричардсон
12
27
27
12
26
18
18
26
Остались в запасе
Солфорд Сити
Колчестер Юнайтед
1
Joel Torrance
ВР
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
47
Liam Humbles
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
9
Bradley Ihionvien
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
21
Marley Marshall
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
47
Liam Humbles
ЦП
Остались в запасе
9
Bradley Ihionvien
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
21
Marley Marshall
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Солфорд Сити - Колчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
338
403
Сейвы
6
3
Точность передач %
60
66
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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2025.10.17 22:59
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