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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм
Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм: обзор матча 13 января 2024
Аккрингтон Стэнли
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Гиллинхэм
62'
C. Masterson
75'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм
90'
+1
Желтая карточка
Т. Николс
90'
+1
Замена
M. Clark
️️️️
Т. Николс
81'
Желтая карточка
С. Мэлони
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Бонн
Пас отдал
Т. Николс
Замена
A. Pickles
️️️️
Д. Габбинс
68'
63'
Замена
G. Lapslie
️️️️
T. Dieng
63'
Замена
М. Бонн
️️️️
O. Hawkins
62'
ГОЛ! 0:1!
C. Masterson
Пас отдал
С. Мэлони
Желтая карточка
L. Shipley
45'
+1
Желтая карточка
Д. Габбинс
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Джо Уолш
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
2
Джо Притчард
(К)
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
4-4-1-1
1
Уолш
16
Габбинс
3
38
33
16
Вудс
2
Притчард
10
22
7
Нолан
39
4-2-4
25
Тернер
14
МакКензи
5
Эмер
2
Мэлони
23
6
23
22
5
12
7
Николс
16
Габбинс
15
15
16
Габбинс
7
Николс
3
3
7
Николс
5
32
32
5
12
9
Бонн
9
Бонн
12
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Гиллинхэм
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
1
Гленн Моррис
ВР
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
11
Офсайды
0
3
Количество передач
409
400
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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