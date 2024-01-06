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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед
Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед: обзор матча 06 января 2024
Суиндон Таун
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Колчестер Юнайтед
18'
Ч. Остин (П)
43'
T. Brewitt
45+2'
M. Jay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед
Замена
G. McEachran
️️️️
Ч. Остин
83'
Желтая карточка
T. Shade
74'
68'
Замена
J. Akinde
️️️️
M. Jay
Замена
R. Aguiar
️️️️
Д. Кен
68'
68'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Т. Хоппер
64'
Желтая карточка
M. Marshall
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
M. Jay
Пас отдал
N. Chilvers
ГОЛ! 2:0!
T. Brewitt
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Остин
18'
14'
Желтая карточка
N. Chilvers
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
21
Marley Marshall
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
27
Matt Jay
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Колчестер Юнайтед
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
14
John Akinde
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
4-3-1-2
12
Уорд
21
Коколо
31
28
2
Годвин-Малифе
16
Кен
12
17
33
Хаттон
4
32
Остин
2-3-1-4
1
Гудман
6
Даллисон
3
Яндоло
5
21
16
Рид
11
Феврье
14
Хоппер
14
5
27
32
Остин
20
20
32
Остин
16
Кен
20
20
16
Кен
27
14
14
27
14
Хоппер
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
14
Хоппер
Остались в запасе
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Остались в запасе
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Суиндон Таун - Колчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
302
551
Сейвы
3
2
Точность передач %
60
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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