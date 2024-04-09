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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 09 апреля 2024
Ньюпорт Каунти
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Аккрингтон Стэнли
13'
Б. Моррис
46'
T. Leigh
67'
Д. Притчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
K. Jameson
90'
+8
Красная карточка
A. Lewis
90'
+6
88'
Замена
S. Quirk
️️️️
Д. Габбинс
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
S. Bennett
83'
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Притчард
Пас отдал
Ш. Уалли
66'
Замена
M. Lowe
️️️️
T. Leigh
66'
Замена
D. Martin
️️️️
S. Conneely
46'
ГОЛ! 1:1!
T. Leigh
Пас отдал
Б. Вудс
Замена
O. Zanzala
️️️️
О. Богль
46'
Замена
У. Эванс
️️️️
M. Bondswell
45'
+4
Желтая карточка
M. Bondswell
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Моррис
Пас отдал
Г. Чарсли
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
3
Adam Lewis
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
1
Nick Townsend
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
20
Oliver Patrick
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
3-1-2-5
44
14
33
8
Моррис
3
7
Чарсли
17
9
Богль
47
23
1
4-5-1
1
Витек
33
16
Габбинс
3
38
10
16
Вудс
7
Уалли
24
28
7
Нолан
33
9
Эванс
9
Эванс
33
9
Богль
25
25
9
Богль
17
31
Джефкотт
31
Джефкотт
17
28
22
22
28
16
Габбинс
4
4
16
Габбинс
24
11
11
24
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Nick Townsend
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
61
Jack McIntyre
ВР
20
Oliver Patrick
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Nick Townsend
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
20
Oliver Patrick
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
2
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
420
362
Сейвы
3
2
Точность передач %
63
60
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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