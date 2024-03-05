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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Гримсби Таун
Уимблдон - Гримсби Таун: обзор матча 05 марта 2024
Уимблдон
05.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Гримсби Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Гримсби Таун
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хам
Замена
Д. Гордон
️️️️
J. Neufville
90'
87'
Замена
J. Obikwu
️️️️
D. Wilson
86'
Замена
K. Green
️️️️
К. Томпсон
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Kelly (pen.)
77'
69'
Замена
H. Wood
️️️️
Д. Эндрюс
64'
Желтая карточка
Д. Эндрюс
Желтая карточка
Р. Кертис
62'
44'
Желтая карточка
G. Holohan
29'
Желтая карточка
К. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
6
James Ball
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
3-3-1-3
1
Басс
4
Балмер
26
5
8
Литтл
23
Ривс
7
7
Тилли
3
9
Бугиль
10
4-4-3
24
44
5
33
Хам
8
6
Томпсон
6
Эндрюс
15
25
1
32
Роуз
7
11
Гордон
11
Гордон
7
10
13
Дэвисон
13
Дэвисон
10
6
Эндрюс
16
16
6
Эндрюс
25
25
25
25
6
Томпсон
4
4
6
Томпсон
Остались в запасе
Уимблдон
Гримсби Таун
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Уимблдон - Гримсби Таун
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
12
Количество передач
354
291
Сейвы
1
5
Точность передач %
65
54
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
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