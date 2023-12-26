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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Донкастер Роверс
Ноттс Каунти - Донкастер Роверс: обзор матча 26 декабря 2023
Ноттс Каунти
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
33'
Д. Кроули
44'
M. Langstaff
53'
A. Nemane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Донкастер Роверс
82'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
A. Nemane
78'
76'
Желтая карточка
O. Bailey
75'
Желтая карточка
B. Close
70'
Замена
T. Kuleya
️️️️
J. Sterry
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Джонс
69'
Замена
O. Tipton
️️️️
K. Cameron
68'
Замена
C. Rawlinson
️️️️
R. Brindley
68'
60'
Замена
М. Фаал
️️️️
H. Biggins
ГОЛ! 3:0!
A. Nemane
53'
46'
Замена
T. Rowe
️️️️
Т. Андерсон
ГОЛ! 2:0!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. МакГолдрик
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
33'
26'
Пенальти не реализован!
Д. Айронсайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Донкастер Роверс
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
(К)
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
23
Jack Senior
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Ноттс Каунти
28
Lewis Macari
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Донкастер Роверс
10
Tommy Rowe
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
3-2-2-4
2
15
4
15
Босток
23
7
Кроули
10
Джонс
26
9
17
МакГолдрик
8
4-5
26
Андерсон
5
16
2
10
33
9
Айронсайд
4
43
4
16
16
4
23
13
13
23
2
5
5
2
10
Джонс
6
6
10
Джонс
26
Андерсон
10
10
26
Андерсон
2
30
30
2
10
9
Фаал
9
Фаал
10
43
21
21
43
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Донкастер Роверс
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Ноттс Каунти - Донкастер Роверс
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
6
11
Офсайды
2
3
Количество передач
927
230
Сейвы
4
8
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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