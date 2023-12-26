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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Кроули Таун
Гиллинхэм - Кроули Таун: обзор матча 26 декабря 2023
Гиллинхэм
26.12.2023, вторник, 16:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Кроули Таун
24'
У. Райт
71'
J. Roles
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Кроули Таун
88'
Замена
К. Свайер
️️️️
Д. Орси
Замена
O. Hawkins
️️️️
C. Masterson
81'
73'
Желтая карточка
A. Campbell
Замена
C. Mahoney
️️️️
Д. Уильямс
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
J. Roles
Пас отдал
Н. Царулла
69'
Замена
J. Roles
️️️️
К. Гордон
Замена
G. Lapslie
️️️️
T. Dieng
64'
63'
Желтая карточка
L. Maguire
45'
+3
Желтая карточка
R. Darcy
24'
Желтая карточка
У. Райт
24'
ГОЛ! 0:1!
У. Райт
Желтая карточка
С. Мэлони
23'
Желтая карточка
М. Эмер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
4-2-4
25
Тернер
23
2
Мэлони
5
Эмер
2
Александер
6
10
Уильямс
22
7
Николс
24
Надесан
5
4-1-1-4
34
12
Райт
5
5
3
Конрой
2
Гордон
49
17
25
Царулла
9
Орси
28
5
32
32
5
10
Уильямс
23
23
10
Уильямс
23
12
12
23
9
Орси
11
Свайер
11
Свайер
9
Орси
2
Гордон
11
11
2
Гордон
Остались в запасе
Гиллинхэм
Кроули Таун
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Гиллинхэм - Кроули Таун
2
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
15
Офсайды
3
3
Количество передач
529
313
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Главный судья:
Ben Atkinson, England
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Гиллинхэм
Кроули Таун
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3 января
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