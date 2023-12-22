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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Брэдфорд Сити
Донкастер Роверс - Брэдфорд Сити: обзор матча 22 декабря 2023
Донкастер Роверс
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Брэдфорд Сити
7'
Д. Айронсайд
27'
Э. Кук
43'
Т. Смит
85'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Брэдфорд Сити
90'
+6
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Э. Кук
90'
+5
Желтая карточка
Л. Ричардс
88'
Замена
E. Osadebe
️️️️
Т. Смит
85'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кук
Пас отдал
A. Gilliead
Замена
J. Goodman
️️️️
J. Senior
83'
70'
Замена
А. Паттисон
️️️️
Д. Уокер
Желтая карточка
J. Senior
65'
Замена
J. Sterry
️️️️
T. Nixon
60'
Замена
L. Molyneux
️️️️
H. Biggins
60'
43'
ГОЛ! 1:2!
Т. Смит
Пас отдал
Э. Кук
27'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кук
Пас отдал
Д. Уокер
ГОЛ! 1:0!
Д. Айронсайд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
(К)
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Донкастер Роверс
2
Jamie Sterry
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
4-5
26
Андерсон
16
10
5
4
23
33
10
9
Айронсайд
2-1-1-5
21
Льюис
3
Томкинсон
12
Ричардс
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
17
2
17
29
Смит
23
36
36
23
16
2
2
16
10
43
43
10
39
Кук
3
Тэйлор
3
Тэйлор
39
Кук
7
Уокер
23
Паттисон
23
Паттисон
7
Уокер
29
Смит
6
6
29
Смит
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Брэдфорд Сити
31
Will Flint
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
29
Кларк Одуор
ЛЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Остались в запасе
31
Will Flint
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Донкастер Роверс - Брэдфорд Сити
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
3
Количество передач
334
344
Сейвы
2
1
Точность передач %
55
53
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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