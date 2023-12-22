Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Уимблдон
Кроули Таун - Уимблдон: обзор матча 22 декабря 2023
Кроули Таун
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Уимблдон
83'
У. Райт
13'
Д. Дэвисон
18'
А. Аль-Хамади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Уимблдон
90'
+8
Желтая карточка
J. Currie
90'
+1
Замена
J. Ball
️️️️
О. Бугиль
90'
Замена
Д. Тилли
️️️️
А. Аль-Хамади
ГОЛ! 1:2!
У. Райт
Пас отдал
K. Lolos
83'
81'
Замена
J. Neufville
️️️️
К. Лемоней-Эванс
Замена
J. Roles
️️️️
A. Campbell
75'
Желтая карточка
Д. Конрой
69'
67'
Замена
A. Pearce
️️️️
Д. Дэвисон
65'
Вторая желтая
J. Lewis
Замена
K. Lolos
️️️️
Б. Глэдвин
53'
Желтая карточка
Б. Глэдвин
50'
45'
+3
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
27'
Желтая карточка
Д. Ривс
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
Д. Дэвисон
15'
Желтая карточка
J. Lewis
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвисон
Пас отдал
H. Biler
Замена
R. Darcy
️️️️
Л. Келли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Бен Глэдвин
(К)
АП
25
Ник Царулла
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
7
Гарри Пелл
ЦФ
4-1-1-1-3
26
5
3
Конрой
5
12
Райт
2
Гордон
4
Келли
7
Глэдвин
28
9
Орси
25
Царулла
4-2-1-3
1
Басс
6
31
2
26
23
Ривс
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
13
Дэвисон
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
4
Келли
49
49
4
Келли
7
Глэдвин
17
17
7
Глэдвин
28
11
11
28
13
Дэвисон
15
15
13
Дэвисон
24
Лемоней-Эванс
7
7
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
6
6
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
7
Тилли
7
Тилли
12
Аль-Хамади
Остались в запасе
Кроули Таун
Уимблдон
34
Corey Addai
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
33
Никола Цанев
ВР
29
Aron Sasu
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
29
Aron Sasu
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Кроули Таун - Уимблдон
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
4
Количество передач
414
288
Сейвы
0
6
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Посещаемость:
4792
Новости команд
Все
Кроули Таун
Уимблдон
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+