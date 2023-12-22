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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити
Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити: обзор матча 22 декабря 2023
Колчестер Юнайтед
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Солфорд Сити
42'
Д. Тэйлор
89'
C. Cooper
90+1'
C. McAleny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити
Замена
У. Гринидж
️️️️
Д. Феврье
90'
+4
Желтая карточка
J. Akinde
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
C. McAleny
ГОЛ! 2:0!
C. Cooper
Пас отдал
J. Akinde
89'
Желтая карточка
Z. Mitchell
74'
Замена
J. Akinde
️️️️
Д. Тэйлор
71'
Замена
C. Cooper
️️️️
M. Jay
71'
61'
Замена
M. Smith
️️️️
K. N'Mai
Замена
Т. Даллисон
️️️️
C. Hall
58'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Э. Яндоло
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тэйлор
Пас отдал
К. Макгихан
42'
38'
Желтая карточка
И. Ингрэм
Желтая карточка
Д. Тэйлор
31'
Желтая карточка
C. Hall
29'
Желтая карточка
А. Рид
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Колчестер Юнайтед
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
11
Chay Cooper
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
1-3-1-5
1
Гудман
3
Яндоло
5
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
18
9
Тэйлор
14
27
5
3-1-3-1-3
2
Ингрэм
16
Тилт
5
Мариаппа
4
Уотт
3
47
10
11
Макленнан
44
14
21
3
Яндоло
30
30
3
Яндоло
5
6
Даллисон
6
Даллисон
5
11
Феврье
22
Гринидж
22
Гринидж
11
Феврье
27
11
11
27
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
10
17
17
10
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Солфорд Сити
14
Том Хоппер
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
14
Том Хоппер
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити
5
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
12
10
Офсайды
4
2
Количество передач
369
496
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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2025.08.04 16:50
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