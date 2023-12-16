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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун
Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун: обзор матча 16 декабря 2023
Ньюпорт Каунти
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
72'
О. Богль
78'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун
Желтая карточка
О. Богль
90'
+4
87'
Замена
К. Эйнли
️️️️
A. Eisa
Замена
Г. Чарсли
️️️️
А. Уайлдиг
86'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роуз
Пас отдал
G. Holohan
76'
Замена
G. Holohan
️️️️
А. Хант
76'
Замена
K. Green
️️️️
K. Conteh
ГОЛ! 1:0!
О. Богль
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
72'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
8
Алекс Хант
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
4
Kieran Green
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
33
Otis Khan
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
2-1-3-5
44
5
Кларк
8
Моррис
27
Пэйн
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
23
9
Богль
17
47
1
4-3-1-3
31
5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Хант
15
22
14
Гауа
1
7
32
Роуз
24
Уайлдиг
7
Чарсли
7
Чарсли
24
Уайлдиг
9
Эванс
9
Эванс
22
4
4
22
7
16
Эйнли
16
Эйнли
7
8
Хант
8
8
8
Хант
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
33
Otis Khan
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
33
Otis Khan
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Гримсби Таун
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
2
5
Офсайды
1
1
Количество передач
173
169
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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