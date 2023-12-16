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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Брэдфорд Сити
Гиллинхэм - Брэдфорд Сити: обзор матча 16 декабря 2023
Гиллинхэм
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
31'
Д. Уокер
75'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Брэдфорд Сити
86'
Желтая карточка
Л. Ричардс
83'
Замена
А. Паттисон
️️️️
Д. Уокер
83'
Замена
E. Osadebe
️️️️
Э. Кук
75'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кук
Замена
D. Jefferies
️️️️
E. Coleman
72'
64'
Замена
V. Oliver
️️️️
Т. Смит
Замена
Т. Николс
️️️️
М. Бонн
61'
Замена
O. Hawkins
️️️️
G. Lapslie
61'
60'
Желтая карточка
B. Halliday
Желтая карточка
C. Masterson
59'
Желтая карточка
М. Эмер
57'
Желтая карточка
М. Бонн
55'
55'
Желтая карточка
C. Kelly
51'
Желтая карточка
A. Gilliead
50'
Желтая карточка
M. Platt
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Чейе Александер
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
4-4-2
25
Тернер
23
5
Эмер
2
Мэлони
14
МакКензи
32
23
10
Уильямс
6
5
9
Бонн
2-1-1-5
21
Льюис
3
Томкинсон
12
Ричардс
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
5
17
2
17
6
16
16
6
9
Бонн
7
Николс
7
Николс
9
Бонн
32
12
12
32
7
Уокер
23
Паттисон
23
Паттисон
7
Уокер
39
Кук
6
6
39
Кук
29
Смит
11
11
29
Смит
Остались в запасе
Гиллинхэм
Брэдфорд Сити
1
Гленн Моррис
ВР
2
Чейе Александер
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
2
Чейе Александер
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Гиллинхэм - Брэдфорд Сити
3
5
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
0
Нарушения
3
9
Офсайды
1
1
Количество передач
171
146
Сейвы
0
1
Точность передач %
60
50
Удары мимо ворот
3
4
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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