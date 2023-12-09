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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Кроули Таун
Колчестер Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 09 декабря 2023
Колчестер Юнайтед
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кроули Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Кроули Таун
3
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
6
Офсайды
2
1
Количество передач
126
285
Сейвы
1
0
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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Колчестер Юнайтед
Кроули Таун
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3 января
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