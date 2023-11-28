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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Крю Александра
Саттон Юнайтед - Крю Александра: обзор матча 28 ноября 2023
Саттон Юнайтед
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
28'
L. John
17'
К. Бейкер-Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Крю Александра
90'
+2
Замена
А. Роу
️️️️
Э. Невитт
Желтая карточка
Д. Перейра
88'
Желтая карточка
Д. Коли
82'
Замена
Д. Перейра
️️️️
L. Angol
63'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
L. John
47'
45'
Желтая карточка
Р. Куни
ГОЛ! 1:1!
L. John
28'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
Э. Невитт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Джош Коли
АП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
8
Конор Томас
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Саттон Юнайтед
13
Brad House
ВР
19
Дион Перейра
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
29
Zak Down
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
11
Аарон Роу
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
2-2-1-5
30
Киззи
6
7
11
7
Коли
9
16
Клэй
10
Смит
23
5
3-2-1-2-2
1
Дэвис
5
Деметриу
6
6
Оффорд
2
Куни
3
Адебизи
8
Томас
10
Трейси
10
Уайт
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
9
19
Перейра
19
Перейра
9
6
48
О'Брайен
48
О'Брайен
6
20
Невитт
11
Роу
11
Роу
20
Невитт
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Крю Александра
13
Brad House
ВР
14
Craig Dundas
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
1
Том Бут
ВР
29
Zak Down
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
13
Brad House
ВР
14
Craig Dundas
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
29
Zak Down
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Саттон Юнайтед - Крю Александра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Саттон Юнайтед
Крю Александра
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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