Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Уимблдон
Гиллинхэм - Уимблдон: обзор матча 28 ноября 2023
Гиллинхэм
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Уимблдон
85'
C. Masterson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Уимблдон
90'
+2
Замена
J. Ball
️️️️
К. Лемоней-Эванс
90'
+2
Замена
A. Sasu
️️️️
I. Ogundere
86'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
О. Бугиль
ГОЛ! 1:0!
C. Masterson
Пас отдал
М. Бонн
85'
Замена
М. Бонн
️️️️
C. Mahoney
84'
Замена
Э. Надесан
️️️️
Т. Николс
73'
70'
Замена
J. Neufville
️️️️
Д. Тилли
Замена
G. Lapslie
️️️️
T. Dieng
58'
43'
Желтая карточка
Д. Тилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
7
Джеймс Тилли
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
4-4-2
25
Тернер
23
5
Эмер
2
Мэлони
2
Александер
6
16
17
23
7
Николс
5
4-2-2-2
1
Басс
6
26
33
31
23
Ривс
8
Литтл
7
Тилли
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
5
32
32
5
7
Николс
24
Надесан
24
Надесан
7
Николс
23
9
Бонн
9
Бонн
23
24
Лемоней-Эванс
6
6
24
Лемоней-Эванс
7
Тилли
7
7
7
Тилли
33
29
29
33
9
Бугиль
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
Бугиль
Остались в запасе
Гиллинхэм
Уимблдон
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Гиллинхэм - Уимблдон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Гиллинхэм
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+