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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Гиллинхэм
Транмер - Гиллинхэм: обзор матча 25 ноября 2023
Транмер
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Гиллинхэм
43'
Р. Аптер
53'
C. Jennings
60'
Р. Аптер
90+1'
C. Mahoney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Гиллинхэм
Желтая карточка
R. McAlear
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
C. Mahoney
Замена
H. Saunders
️️️️
К. Моррис
89'
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
89'
Замена
J. Yarney
️️️️
J. Turnbull
82'
Замена
R. McAlear
️️️️
Б. Уокер
81'
72'
Замена
М. Бонн
️️️️
Т. Николс
62'
Замена
T. Dieng
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 3:0!
Р. Аптер
Пас отдал
Б. Уокер
60'
54'
Желтая карточка
G. Lapslie
ГОЛ! 2:0!
C. Jennings
Пас отдал
Б. Уокер
53'
45'
Желтая карточка
C. Masterson
ГОЛ! 1:0!
Р. Аптер
43'
Желтая карточка
K. Dennis
39'
Желтая карточка
C. Jennings
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
(К)
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Транмер
29
Conor Robson
ВР
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Jake Leake
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
42
Reece McAlear
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
1-1-1-1-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
22
4
23
9
3-5-2
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
23
10
Уильямс
23
16
6
32
7
Николс
22
4
21
21
4
30
Аптер
21
21
30
Аптер
4
Уокер
42
42
4
Уокер
18
Моррис
32
32
18
Моррис
10
Уильямс
5
5
10
Уильямс
7
Николс
9
Бонн
9
Бонн
7
Николс
Остались в запасе
Транмер
Гиллинхэм
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Транмер - Гиллинхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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