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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс
Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 25 ноября 2023
Солфорд Сити
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
2 : 4
Завершен
Милтон Кинс Донс
36'
K. N'Mai
45+2'
R. Watson (П)
10'
М. Дин
50'
J. Tomlinson
72'
J. Tomlinson
88'
E. Harrison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс
88'
ГОЛ! 2:4!
E. Harrison
85'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Дин
Замена
J. Luamba
️️️️
К. Макленнан
85'
77'
Замена
E. Harrison
️️️️
К. Грант
73'
Желтая карточка
J. Tomlinson
72'
ГОЛ! 2:3!
J. Tomlinson
67'
Желтая карточка
J. Williams
Желтая карточка
Э. Мариаппа
64'
50'
ГОЛ! 2:2!
J. Tomlinson
Пас отдал
А. Гилби
ГОЛ с пенальти! 2:1!
R. Watson
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
K. N'Mai
Пас отдал
К. Макленнан
36'
Желтая карточка
M. Lund
33'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Дин
Пас отдал
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
11
Конор Грант
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Солфорд Сити
49
Jacob Lara
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
53
Jacob Hamman
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
2-3-1-5
16
Тилт
5
Мариаппа
42
3
10
11
Макленнан
8
44
17
14
21
3-1-3-3
1
4
16
О'Хора
3
Харви
22
Норман
11
Грант
10
8
Гилби
3
4
21
Дин
11
Макленнан
22
22
11
Макленнан
21
Дин
17
Леко
17
Леко
21
Дин
11
Грант
19
19
11
Грант
Остались в запасе
Солфорд Сити
Милтон Кинс Донс
49
Jacob Lara
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
53
Jacob Hamman
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
49
Jacob Lara
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
53
Jacob Hamman
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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