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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 25 ноября 2023
Брэдфорд Сити
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аккрингтон Стэнли
58'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
H. Chapman
90'
+5
90'
Замена
J. Woods
️️️️
R. Longelo
Замена
С. Стаббс
️️️️
C. Kelly
88'
Замена
H. Chapman
️️️️
Т. Смит
81'
81'
Замена
Б. Вудс
️️️️
S. Conneely
Желтая карточка
Э. Тэйлор
80'
76'
Желтая карточка
Ш. Уалли
Желтая карточка
Т. Смит
66'
ГОЛ! 1:0!
Т. Смит
Пас отдал
C. Kelly
58'
57'
Желтая карточка
L. Shipley
47'
Желтая карточка
J. Rich-Baghuelou
46'
Замена
Ш. Уалли
️️️️
Д. Нолан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Alex Gilliead
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
2-1-1-5
21
Льюис
3
Тэйлор
12
Ричардс
21
Смолвуд
7
Уокер
17
29
Смит
39
Кук
2
5
3-4-1-2
21
МакКракен
33
3
3
99
24
10
28
7
Нолан
11
19
17
6
Стаббс
6
Стаббс
17
29
Смит
20
20
29
Смит
28
16
Вудс
16
Вудс
28
7
Нолан
7
Уалли
7
Уалли
7
Нолан
10
39
39
10
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Аккрингтон Стэнли
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
61
Jack McIntyre
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Брэдфорд Сити - Аккрингтон Стэнли
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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