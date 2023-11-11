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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Аккрингтон Стэнли
Кроули Таун - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 11 ноября 2023
Кроули Таун
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
8'
Д. Орси
48'
У. Райт
76'
Д. Орси (П)
2'
Д. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Аккрингтон Стэнли
Замена
R. Darcy
️️️️
Н. Царулла
90'
+5
88'
Замена
Д. Габбинс
️️️️
D. Martin
87'
Желтая карточка
Д. Притчард
Желтая карточка
J. Williams
85'
85'
Желтая карточка
J. Woods
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Орси
76'
59'
Замена
S. Conneely
️️️️
Б. Вудс
59'
Замена
M. Lowe
️️️️
K. Mellor
58'
Замена
J. Woods
️️️️
K. Adedoyin
Желтая карточка
K. Lolos
52'
50'
Желтая карточка
D. Martin
ГОЛ! 2:1!
У. Райт
Пас отдал
Л. Келли
48'
20'
Желтая карточка
K. Adedoyin
ГОЛ! 1:1!
Д. Орси
Пас отдал
K. Lolos
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нолан
Пас отдал
K. Mellor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
7
Бен Глэдвин
(К)
АП
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Rosaire Longelo
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Аарон Генри
ОП
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
3-1-1-5
26
5
2
Гордон
12
Райт
26
7
Глэдвин
4
Келли
9
Орси
28
17
25
Царулла
2-5-2-1
21
МакКракен
3
33
7
Уалли
22
2
Притчард
99
16
Вудс
10
7
Нолан
4
25
Царулла
49
49
25
Царулла
16
Вудс
28
28
16
Вудс
99
39
39
99
22
16
Габбинс
16
Габбинс
22
4
11
11
4
Остались в запасе
Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
34
Corey Addai
ВР
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Кроули Таун - Аккрингтон Стэнли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
Главный судья:
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Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
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