Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун: обзор матча 28 октября 2023
Милтон Кинс Донс
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Суиндон Таун
39'
М. Дин
66'
У. О'Хора
84'
G. McEachran (АГ)
59'
J. Young
90+4'
Ф. Блэйк-Трейси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
Желтая карточка
М. Эиса
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ф. Блэйк-Трейси
Пас отдал
G. McEachran
86'
Желтая карточка
Ч. Остин
Замена
М. Эиса
️️️️
М. Дин
86'
Замена
Д. Леко
️️️️
J. Payne
86'
Замена
Д. Девой
️️️️
И. Робсон
85'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
G. McEachran
84'
82'
Замена
H. Minturn
️️️️
L. Kinsella
ГОЛ! 2:1!
У. О'Хора
Пас отдал
J. Payne
66'
59'
ГОЛ! 1:1!
J. Young
Пас отдал
G. McEachran
Замена
J. Williams
️️️️
К. Грант
56'
55'
Замена
J. Young
️️️️
T. Clayton
Желтая карточка
Д. Харви
54'
53'
Желтая карточка
G. McEachran
ГОЛ! 1:0!
М. Дин
Пас отдал
К. Грант
39'
37'
Желтая карточка
S. Khan
29'
Желтая карточка
T. Clayton
Желтая карточка
К. Грант
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
22
Кэмерон Норман
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
4
Thomas Clayton
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
20
George McEachran
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
43
George Alston
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
4-3-3
1
3
Харви
4
5
Такер
16
О'Хора
7
Робсон
10
11
Грант
21
Дин
8
Гилби
22
Норман
3-3-4
1
Махони
4
20
Блэйк-Трейси
28
29
20
17
33
Хаттон
4
2
Годвин-Малифе
32
Остин
7
Робсон
10
Девой
10
Девой
7
Робсон
11
Грант
4
4
11
Грант
10
17
Леко
17
Леко
10
21
Дин
27
Эиса
27
Эиса
21
Дин
4
31
31
4
4
20
20
4
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Суиндон Таун
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
43
George Alston
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
43
George Alston
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Суиндон Таун
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+