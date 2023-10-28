Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти: обзор матча 28 октября 2023
Гиллинхэм
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Ньюпорт Каунти
20'
О. Богль (П)
27'
О. Богль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
85'
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
Желтая карточка
S. Ogie
81'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Ч. Александер
79'
68'
Замена
Л. Пэйн
️️️️
Д. Драйсдейл
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уильямс
66'
64'
Замена
K. Rai
️️️️
У. Эванс
45'
+5
Желтая карточка
У. Эванс
29'
Желтая карточка
M. Baker
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Богль
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Богль
3'
Желтая карточка
Д. Драйсдейл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
(К)
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
28
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
32
G. Lapslie
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Ньюпорт Каунти
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
3-5-2
25
Тернер
23
2
Мэлони
2
Александер
16
23
10
Уильямс
17
6
9
Бонн
22
3-2-1-5
35
Драйсдейл
33
28
21
МакЛафлин
24
Уайлдиг
9
Эванс
1
23
17
8
Моррис
9
Богль
2
Александер
6
Уилльямс
6
Уилльямс
2
Александер
10
Уильямс
32
32
10
Уильямс
35
Драйсдейл
27
Пэйн
27
Пэйн
35
Драйсдейл
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
9
Эванс
18
18
9
Эванс
Остались в запасе
Гиллинхэм
Ньюпорт Каунти
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
7
Том Николс
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
7
Том Николс
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Остались в запасе
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Гиллинхэм
Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+