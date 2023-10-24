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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Солфорд Сити
Донкастер Роверс - Солфорд Сити: обзор матча 24 октября 2023
Донкастер Роверс
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Солфорд Сити
1'
M. Smith
26'
M. Smith
77'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Солфорд Сити
86'
Замена
M. Lund
️️️️
С. Маллан
77'
ГОЛ! 0:3!
M. Smith
Замена
G. Broadbent
️️️️
H. Biggins
66'
Замена
J. Senior
️️️️
J. Olowu
66'
46'
Замена
K. N'Mai
️️️️
И. Ингрэм
44'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
40'
Желтая карточка
И. Ингрэм
26'
ГОЛ! 0:2!
M. Smith
Пас отдал
И. Ингрэм
1'
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
Пас отдал
Л. Гарбатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Донкастер Роверс
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
8
George Broadbent
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Солфорд Сити
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
2-5
16
5
33
24
9
Фаал
9
Айронсайд
10
3-3-5
2
Ингрэм
29
Гарбатт
5
Мариаппа
3
8
14
Маллан
21
32
4
Уотт
44
17
10
8
8
10
5
23
23
5
2
Ингрэм
10
10
2
Ингрэм
14
Маллан
8
8
14
Маллан
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Солфорд Сити
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Донкастер Роверс - Солфорд Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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