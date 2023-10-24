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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Аккрингтон Стэнли
Уимблдон - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 24 октября 2023
Уимблдон
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
2 : 4
Завершен
Аккрингтон Стэнли
51'
О. Бугиль
70'
О. Бугиль
5'
Д. Притчард
9'
T. Leigh
46'
Д. Притчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Аккрингтон Стэнли
Замена
J. Ball
️️️️
Д. Тилли
86'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
А. Литтл
86'
Желтая карточка
H. Biler
82'
ГОЛ! 2:3!
О. Бугиль
Пас отдал
А. Литтл
70'
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
68'
66'
Замена
S. Conneely
️️️️
D. Martin
63'
Желтая карточка
K. Mellor
ГОЛ! 1:3!
О. Бугиль
Пас отдал
А. Аль-Хамади
51'
46'
ГОЛ! 0:3!
Д. Притчард
46'
Замена
Д. Нолан
️️️️
T. Leigh
Замена
О. Бугиль
️️️️
Г. Пелл
46'
Замена
H. Biler
️️️️
I. Ogundere
46'
Замена
J. Neufville
️️️️
К. Лемоней-Эванс
46'
25'
Желтая карточка
J. Rich-Baghuelou
Желтая карточка
Г. Пелл
25'
9'
ГОЛ! 0:2!
T. Leigh
Пас отдал
D. Martin
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Притчард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
7
Джеймс Тилли
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
7
Шоун Уалли
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
99
Korede Adedoyin
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
4-3-3
1
Басс
33
6
26
31
8
Литтл
23
Ривс
24
Лемоней-Эванс
7
Пелл
12
Аль-Хамади
7
Тилли
2-5-1-2
21
МакКракен
33
3
2
Притчард
16
Вудс
22
10
24
7
Уалли
4
19
33
2
2
33
7
Тилли
6
6
7
Тилли
24
Лемоней-Эванс
7
7
24
Лемоней-Эванс
7
Пелл
9
Бугиль
9
Бугиль
7
Пелл
8
Литтл
13
Дэвисон
13
Дэвисон
8
Литтл
22
28
28
22
24
7
Нолан
7
Нолан
24
Остались в запасе
Уимблдон
Аккрингтон Стэнли
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Уимблдон - Аккрингтон Стэнли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Уимблдон
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
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2021.09.22 23:41
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
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2020.01.28 18:29
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21
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