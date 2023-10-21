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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Рексхэм
Брэдфорд Сити - Рексхэм: обзор матча 21 октября 2023
Брэдфорд Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Рексхэм
69'
П. Маллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Рексхэм
89'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
Замена
R. Tulloch
️️️️
E. Osadebe
84'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Уокер
84'
81'
Замена
Д. Менди
️️️️
R. Barnett
69'
ГОЛ! 0:1!
П. Маллин
67'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
B. Pointon
37'
29'
Желтая карточка
J. Jones
Желтая карточка
Д. Уокер
26'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
6'
2'
Желтая карточка
П. Маллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
17
Alex Gilliead
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
3-2-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
6
Стаббс
3
Тэйлор
6
21
Смолвуд
23
2
39
Кук
7
Уокер
17
2-3-5
13
Оконкво
19
6
6
16
МакКлин
12
Эванс
6
24
18
26
Флетчер
10
Маллин
7
Уокер
29
Смит
29
Смит
7
Уокер
6
77
77
6
19
17
Менди
17
Менди
19
18
15
15
18
26
Флетчер
28
28
26
Флетчер
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Рексхэм
29
Кларк Одуор
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Брэдфорд Сити - Рексхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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