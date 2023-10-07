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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Гримсби Таун
Транмер - Гримсби Таун: обзор матча 07 октября 2023
Транмер
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Гримсби Таун
16'
К. Моррис
61'
C. Jennings
27'
Д. Роуз
44'
Р. Пайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Гримсби Таун
Замена
C. Jolley
️️️️
H. Saunders
71'
Замена
Р. Аптер
️️️️
К. Моррис
70'
70'
Замена
O. Khan
️️️️
Д. Роуз
70'
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Conteh
ГОЛ! 2:2!
C. Jennings
Пас отдал
C. Wood
61'
Желтая карточка
К. Моррис
59'
49'
Желтая карточка
Р. Пайк
44'
ГОЛ! 1:2!
Р. Пайк
29'
Замена
Р. Пайк
️️️️
D. Wilson
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роуз
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
H. Saunders
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Транмер
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Гримсби Таун
31
Niall Maher
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
8
Gavan Holohan
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
2-2-5
5
Дэвис
21
21
24
18
Моррис
22
23
18
9
3-3-4
1
Иствуд
44
5
24
Эфете
15
22
6
Эндрюс
7
25
32
Роуз
6
18
Моррис
30
Аптер
30
Аптер
18
Моррис
32
12
12
32
22
8
8
22
32
Роуз
33
33
32
Роуз
25
15
Пайк
15
Пайк
25
Остались в запасе
Транмер
Гримсби Таун
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
31
Niall Maher
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Остались в запасе
31
Niall Maher
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Транмер - Гримсби Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
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