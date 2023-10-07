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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Донкастер Роверс
Стокпорт Каунти - Донкастер Роверс: обзор матча 07 октября 2023
Стокпорт Каунти
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Донкастер Роверс
Замена
К. Кэмпс
️️️️
W. Collar
84'
Замена
A. Pond
️️️️
E. Pye
77'
76'
Замена
G. Broadbent
️️️️
T. Rowe
Желтая карточка
П. Мэдден
74'
Замена
К. Вуттон
️️️️
Л. Барри
68'
Замена
П. Мэдден
️️️️
R. Croasdale
68'
Желтая карточка
R. Croasdale
34'
9'
Желтая карточка
L. Molyneux
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
33
Ben Close
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
2-2-5
4
5
14
27
Бэйли
10
11
Барри
19
18
5
3-5
16
5
10
26
Андерсон
9
Айронсайд
9
Фаал
24
43
5
15
15
5
14
8
Кэмпс
8
Кэмпс
14
18
41
Мэдден
41
Мэдден
18
11
Барри
19
Вуттон
19
Вуттон
11
Барри
10
8
8
10
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
13
Джордан Смит
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
36
J. Goodman
ЦП
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Стокпорт Каунти - Донкастер Роверс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
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