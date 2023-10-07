Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Рексхэм
Кроули Таун - Рексхэм: обзор матча 07 октября 2023
Кроули Таун
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Рексхэм
13'
O. Palmer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Рексхэм
90'
+7
Желтая карточка
T. O'Connor
Желтая карточка
К. Гордон
90'
+2
Замена
К. Гордон
️️️️
R. Darcy
90'
83'
Желтая карточка
С. Флетчер
81'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
81'
Замена
J. Tunnicliffe
️️️️
П. Маллин
Замена
H. Forster
️️️️
A. Campbell
78'
76'
Желтая карточка
A. Hayden
Желтая карточка
У. Райт
70'
68'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
66'
Красная карточка
Э. Кэннон
60'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Д. Менди
45'
+1
Желтая карточка
Д. МакКлин
43'
Желтая карточка
Д. Менди
33'
Желтая карточка
O. Palmer
Замена
K. Lolos
️️️️
Б. Глэдвин
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
O. Palmer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
5
Аарон Генри
ОП
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
25
Ник Царулла
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Aaron Hayden
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Келлан Гордон
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
3-1-2-1-3
34
3
Конрой
5
12
Райт
5
Генри
49
26
7
Глэдвин
9
Орси
28
25
Царулла
2-3-5
13
Оконкво
6
17
Менди
16
МакКлин
6
12
Эванс
6
24
18
28
10
Маллин
49
2
Гордон
2
Гордон
49
28
7
7
28
7
Глэдвин
17
17
7
Глэдвин
18
15
15
18
17
Менди
7
Кэннон
7
Кэннон
17
Менди
10
Маллин
6
6
10
Маллин
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
Остались в запасе
Кроули Таун
Рексхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Кроули Таун - Рексхэм
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Новости команд
Все
Кроули Таун
Рексхэм
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+