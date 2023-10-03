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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Брэдфорд Сити
Транмер - Брэдфорд Сити: обзор матча 03 октября 2023
Транмер
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
24'
R. Hendry
83'
К. Моррис
55'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Брэдфорд Сити
Замена
J. Starbuck
️️️️
H. Saunders
90'
+3
85'
Замена
A. Gilliead
️️️️
Д. Уокер
85'
Замена
Т. Смит
️️️️
R. Tulloch
ГОЛ! 2:1!
К. Моррис
Пас отдал
C. Jennings
83'
Замена
K. Dennis
️️️️
C. Jolley
82'
78'
Желтая карточка
Л. Райдхэлг
76'
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
К. МакДональд
Пенальти не реализован!
J. Hawkes
66'
64'
Желтая карточка
К. МакДональд
Замена
К. Моррис
️️️️
Б. Уокер
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кук
Пас отдал
B. Halliday
Желтая карточка
Б. Уокер
49'
Желтая карточка
L. O'Connor
39'
Желтая карточка
H. Saunders
32'
30'
Замена
R. Tulloch
️️️️
А. Паттисон
ГОЛ! 1:0!
R. Hendry
Пас отдал
H. Saunders
24'
14'
Желтая карточка
M. Platt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
23
Алекс Паттисон
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
18
Кирон Моррис
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
2-3-5
5
Дэвис
21
24
4
Уокер
21
18
1
32
12
23
3-1-1-5
21
Льюис
33
Ойегоке
6
Стаббс
3
Райдхэлг
29
МакДональд
23
Паттисон
2
7
Уокер
39
Кук
28
5
32
31
31
32
4
Уокер
18
Моррис
18
Моррис
4
Уокер
12
9
9
12
29
МакДональд
21
Смолвуд
21
Смолвуд
29
МакДональд
7
Уокер
17
17
7
Уокер
29
Смит
29
Смит
23
Паттисон
77
77
23
Паттисон
Остались в запасе
Транмер
Брэдфорд Сити
30
Jean Belehouan
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Транмер - Брэдфорд Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
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