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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Ноттс Каунти
Колчестер Юнайтед - Ноттс Каунти: обзор матча 30 сентября 2023
Колчестер Юнайтед
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
5 : 4
Завершен
Ноттс Каунти
10'
N. Chilvers
31'
Д. Феврье
38'
А. Рид
58'
К. Макгихан
73'
А. Рид
21'
S. Austin
48'
M. Langstaff
67'
Д. Джонс
90+2'
M. Langstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Ноттс Каунти
90'
+2
ГОЛ! 5:4!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
У. Гринидж
️️️️
Д. Феврье
90'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
С. Товид
86'
Вторая желтая
К. Макгихан
79'
Желтая карточка
О. Гудман
75'
ГОЛ! 5:3!
А. Рид
73'
Желтая карточка
К. Макгихан
72'
Замена
J. Mingi
️️️️
Д. Тэйлор
71'
Желтая карточка
С. Товид
68'
67'
ГОЛ! 4:3!
Д. Джонс
Пас отдал
K. Cameron
61'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
A. Nemane
61'
Замена
J. O'Brien
️️️️
M. Palmer
ГОЛ! 4:2!
К. Макгихан
Пас отдал
Д. Тэйлор
58'
54'
Желтая карточка
K. Cameron
48'
ГОЛ! 3:2!
M. Langstaff
Пас отдал
K. Cameron
46'
Замена
Д. Босток
️️️️
S. Austin
ГОЛ! 3:1!
А. Рид
38'
37'
Желтая карточка
A. Baldwin
ГОЛ! 2:1!
Д. Феврье
31'
Желтая карточка
M. Egbo
21'
21'
ГОЛ! 1:1!
S. Austin
14'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 1:0!
N. Chilvers
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Ноттс Каунти
4
Kyle Cameron
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
1-2-5
1
Гудман
30
5
8
Макгихан
16
Рид
34
Товид
9
Тэйлор
14
11
Феврье
3-3-1-4
4
2
15
23
18
7
Кроули
10
Джонс
8
17
МакГолдрик
9
26
11
Феврье
22
Гринидж
22
Гринидж
11
Феврье
9
Тэйлор
4
4
9
Тэйлор
34
Товид
14
Хоппер
14
Хоппер
34
Товид
23
13
13
23
8
15
Босток
15
Босток
8
18
6
6
18
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Ноттс Каунти
1
Tom Smith
ВР
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Ноттс Каунти
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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2019.10.30 00:35
1
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2019.09.26 00:37
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2018.02.07 00:56
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