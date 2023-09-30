Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Транмер
Уимблдон - Транмер: обзор матча 30 сентября 2023
Уимблдон
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Транмер
21'
А. Литтл
32'
А. Аль-Хамади
63'
А. Аль-Хамади
88'
А. Аль-Хамади
4'
C. Jennings
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Транмер
90'
+5
Желтая карточка
L. O'Connor
Желтая карточка
J. Ball
90'
+5
Замена
J. Ball
️️️️
А. Аль-Хамади
89'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
А. Литтл
89'
ГОЛ! 4:1!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
J. Neufville
88'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
84'
Замена
J. Neufville
️️️️
Д. Тилли
79'
74'
Замена
K. Dennis
️️️️
C. Jolley
ГОЛ! 3:1!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
А. Литтл
63'
61'
Желтая карточка
C. Jennings
54'
Красная карточка
J. Turnbull
46'
Замена
К. Моррис
️️️️
Б. Уокер
46'
Замена
H. Saunders
️️️️
S. Taylor
ГОЛ! 2:1!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
О. Бугиль
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Литтл
Пас отдал
О. Бугиль
21'
4'
ГОЛ! 0:1!
C. Jennings
Пас отдал
Т. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Транмер
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
4-3-3
1
Басс
33
6
26
31
29
23
Ривс
8
Литтл
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
2-3-5
5
Дэвис
21
24
4
Уокер
21
1
12
32
4
36
12
Аль-Хамади
6
6
12
Аль-Хамади
7
Тилли
7
7
7
Тилли
8
Литтл
13
Дэвисон
13
Дэвисон
8
Литтл
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
32
32
32
32
4
Уокер
18
Моррис
18
Моррис
4
Уокер
12
9
9
12
Остались в запасе
Уимблдон
Транмер
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Lee Brown
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Уимблдон - Транмер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Новости команд
Все
Уимблдон
Транмер
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+