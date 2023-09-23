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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Аккрингтон Стэнли
Транмер - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 23 сентября 2023
Транмер
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Аккрингтон Стэнли
13'
J. Hawkes (П)
50'
J. Hawkes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Аккрингтон Стэнли
Замена
Р. Аптер
️️️️
J. Hawkes
90'
+2
Замена
К. Моррис
️️️️
R. Hendry
90'
+2
79'
Желтая карточка
T. Leigh
77'
Замена
Б. Вудс
️️️️
D. Martin
77'
Замена
M. Lowe
️️️️
J. Andrews
64'
Замена
Д. Нолан
️️️️
Ш. Уалли
Замена
H. Saunders
️️️️
S. Taylor
61'
Замена
К. Мерри
️️️️
Б. Уокер
61'
ГОЛ! 2:0!
J. Hawkes
50'
45'
+5
Замена
J. McIntyre
️️️️
T. Savin
42'
Красная карточка
J. Rich-Baghuelou
14'
Желтая карточка
T. Savin
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Hawkes
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
5
Том Дэвис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Транмер
13
Joe Murphy
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
2-3-5
21
5
Дэвис
24
4
Уокер
21
18
4
36
32
12
2-5-1-2
30
3
33
24
4
2
Притчард
22
7
Уалли
10
19
16
Габбинс
21
30
Аптер
30
Аптер
21
24
18
Моррис
18
Моррис
24
4
Уокер
16
Мерри
16
Мерри
4
Уокер
32
32
32
32
30
61
61
30
22
16
Вудс
16
Вудс
22
7
Уалли
7
Нолан
7
Нолан
7
Уалли
19
11
11
19
Остались в запасе
Транмер
Аккрингтон Стэнли
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
3
Lewis Shipley
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Транмер - Аккрингтон Стэнли
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Транмер
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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