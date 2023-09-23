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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Брэдфорд Сити
Ньюпорт Каунти - Брэдфорд Сити: обзор матча 23 сентября 2023
Ньюпорт Каунти
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Брэдфорд Сити
35'
О. Богль
14'
Э. Кук
26'
R. Tulloch
29'
Э. Кук
90+2'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Брэдфорд Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Э. Кук
Пас отдал
Л. Райдхэлг
87'
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
К. МакДональд
86'
Замена
Т. Смит
️️️️
R. Tulloch
Желтая карточка
Д. Драйсдейл
85'
84'
Желтая карточка
Л. Райдхэлг
81'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
Д. Уокер
65'
Замена
E. Osadebe
️️️️
К. Одуор
Замена
M. Bondswell
️️️️
А. Уайлдиг
62'
ГОЛ! 1:3!
О. Богль
Пас отдал
J. Waite
35'
29'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кук
Пас отдал
К. МакДональд
26'
ГОЛ! 0:2!
R. Tulloch
Пас отдал
К. МакДональд
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кук
Пас отдал
R. Tulloch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
77
R. Tulloch
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
1-4-1-5
35
Драйсдейл
3
24
Уайлдиг
11
21
МакЛафлин
9
Эванс
5
Кларк
9
Богль
8
Моррис
17
1
3-1-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
6
Стаббс
29
Одуор
29
МакДональд
2
7
Уокер
39
Кук
17
5
24
Уайлдиг
33
33
24
Уайлдиг
7
Уокер
33
Ойегоке
33
Ойегоке
7
Уокер
29
Одуор
6
6
29
Одуор
29
МакДональд
21
Смолвуд
21
Смолвуд
29
МакДональд
77
29
Смит
29
Смит
77
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Брэдфорд Сити
15
Josh Seberry
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Брэдфорд Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
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