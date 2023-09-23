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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Кроули Таун
Гримсби Таун - Кроули Таун: обзор матча 23 сентября 2023
Гримсби Таун
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Кроули Таун
24'
G. Holohan
30'
A. Eisa
32'
Л. Келли
35'
R. Darcy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Кроули Таун
88'
Замена
А. Генри
️️️️
Б. Глэдвин
Замена
К. Эйнли
️️️️
G. Holohan
81'
Замена
D. Wilson
️️️️
Р. Пайк
81'
76'
Замена
H. Forster
️️️️
R. Darcy
70'
Замена
K. Lolos
️️️️
A. Campbell
Замена
А. Гауа
️️️️
O. Khan
64'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
K. Conteh
64'
Желтая карточка
K. Conteh
38'
35'
ГОЛ! 2:2!
R. Darcy
Пас отдал
Л. Келли
32'
ГОЛ! 2:1!
Л. Келли
Пас отдал
A. Campbell
ГОЛ! 2:0!
A. Eisa
Пас отдал
G. Holohan
30'
ГОЛ! 1:0!
G. Holohan
24'
17'
Желтая карточка
L. Maguire
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
33
Otis Khan
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
3
Дион Конрой
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Гримсби Таун
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
4-3-3
1
Иствуд
24
Эфете
5
3
Дрисколл-Гленнон
44
8
22
15
15
Пайк
7
33
3-2-1-4
34
12
Райт
3
Конрой
5
26
49
7
Глэдвин
4
Келли
25
Царулла
9
Орси
28
22
6
Эндрюс
6
Эндрюс
22
33
14
Гауа
14
Гауа
33
8
16
Эйнли
16
Эйнли
8
15
Пайк
25
25
15
Пайк
7
Глэдвин
5
Генри
5
Генри
7
Глэдвин
49
7
7
49
28
17
17
28
Остались в запасе
Гримсби Таун
Кроули Таун
1
Harvey Cartwright
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
1
Harvey Cartwright
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Гримсби Таун - Кроули Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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