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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Гримсби Таун
Рексхэм - Гримсби Таун: обзор матча 16 сентября 2023
Рексхэм
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Гримсби Таун
21'
O. Palmer
31'
W. Boyle
79'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Гримсби Таун
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
88'
Замена
J. Jones
️️️️
A. Hayden
88'
84'
Замена
М. Эфете
️️️️
T. Mullarkey
84'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
А. Гауа
ГОЛ! 3:0!
E. Lee
Пас отдал
С. Долби
79'
Замена
Д. Эванс
️️️️
T. O'Connor
73'
Замена
С. Флетчер
️️️️
П. Маллин
73'
72'
Замена
К. Эйнли
️️️️
G. Holohan
Замена
С. Долби
️️️️
O. Palmer
64'
50'
Желтая карточка
N. Maher
46'
Замена
O. Khan
️️️️
H. Rodgers
Желтая карточка
E. Lee
44'
39'
Желтая карточка
K. Conteh
ГОЛ! 2:0!
W. Boyle
Пас отдал
Д. МакКлин
31'
ГОЛ! 1:0!
O. Palmer
Пас отдал
E. Lee
21'
Желтая карточка
Д. МакКлин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
6
Luke Young
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
2-3-5
33
19
5
16
МакКлин
6
6
6
10
Маллин
28
4
18
3-3-1-3
1
Иствуд
44
5
31
15
22
8
14
Гауа
22
6
15
Пайк
6
12
Эванс
12
Эванс
6
18
15
15
18
10
Маллин
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Маллин
6
24
24
6
28
10
Долби
10
Долби
28
44
24
Эфете
24
Эфете
44
14
Гауа
6
Эндрюс
6
Эндрюс
14
Гауа
8
16
Эйнли
16
Эйнли
8
5
33
33
5
Остались в запасе
Рексхэм
Гримсби Таун
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
Остались в запасе
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Рексхэм - Гримсби Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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