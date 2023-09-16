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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Стокпорт Каунти
Милтон Кинс Донс - Стокпорт Каунти: обзор матча 16 сентября 2023
Милтон Кинс Донс
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Стокпорт Каунти
26'
М. Эиса
17'
Л. Барри
45+2'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Стокпорт Каунти
88'
Желтая карточка
E. Pye
Желтая карточка
Д. Харви
83'
77'
Замена
A. Wright
️️️️
Л. Барри
75'
Желтая карточка
Л. Барри
Желтая карточка
А. Гилби
72'
Замена
М. Дин
️️️️
И. Робсон
66'
Замена
J. Payne
️️️️
Д. Девой
65'
Замена
J. Tomlinson
️️️️
К. Норман
65'
Желтая карточка
Т. Смит
62'
Желтая карточка
И. Робсон
58'
52'
Замена
О. Бэйли
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
E. Harrison
️️️️
Д. Леко
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Пауэлл
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
ГОЛ! 1:1!
М. Эиса
Пас отдал
Т. Смит
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Барри
Пас отдал
И. Турай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
3-1-1-5
1
3
Харви
5
Такер
16
О'Хора
7
Робсон
10
Девой
22
Норман
27
Эиса
17
Леко
8
Гилби
15
Смит
2-2-5
5
3
Турай
14
25
Пауэлл
19
5
23
Саутэм-Хейлз
18
10
22
Норман
4
4
22
Норман
10
Девой
10
10
10
Девой
7
Робсон
21
Дин
21
Дин
7
Робсон
17
Леко
19
19
17
Леко
11
Барри
4
4
11
Барри
25
Пауэлл
27
Бэйли
27
Бэйли
25
Пауэлл
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Стокпорт Каунти
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Стокпорт Каунти
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
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