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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Транмер
Кроули Таун - Транмер: обзор матча 16 сентября 2023
Кроули Таун
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Транмер
61'
R. Darcy
68'
Н. Царулла
21'
C. Jolley
66'
S. Taylor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Транмер
90'
+5
Желтая карточка
R. Hendry
90'
+1
Замена
Р. Аптер
️️️️
C. Jolley
89'
Желтая карточка
J. Yarney
Замена
J. Roles
️️️️
A. Campbell
83'
Замена
А. Генри
️️️️
T. Johnson
83'
Желтая карточка
У. Райт
76'
Замена
K. Lolos
️️️️
Б. Глэдвин
73'
70'
Замена
Д. Норрис
️️️️
C. Wood
70'
Замена
R. Hendry
️️️️
Б. Уокер
70'
Замена
H. Saunders
️️️️
S. Taylor
ГОЛ! 2:2!
Н. Царулла
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
S. Taylor
Пас отдал
Б. Уокер
ГОЛ! 1:1!
R. Darcy
Пас отдал
Н. Царулла
61'
60'
Желтая карточка
C. Jolley
Желтая карточка
R. Darcy
56'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Уокер
Желтая карточка
Б. Глэдвин
33'
21'
ГОЛ! 0:1!
C. Jolley
Пас отдал
S. Taylor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
3-1-1-5
34
3
Конрой
5
12
Райт
49
7
Глэдвин
28
23
25
Царулла
4
Келли
9
Орси
1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
21
23
12
18
4
42
23
5
Генри
5
Генри
23
7
Глэдвин
17
17
7
Глэдвин
28
11
11
28
23
18
Норрис
18
Норрис
23
4
Уокер
24
24
4
Уокер
32
32
32
32
12
30
Аптер
30
Аптер
12
Остались в запасе
Кроули Таун
Транмер
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
7
Harry Forster
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Кроули Таун - Транмер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
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