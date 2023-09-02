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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Уимблдон
Ньюпорт Каунти - Уимблдон: обзор матча 02 сентября 2023
Ньюпорт Каунти
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Уимблдон
45+2'
У. Эванс
55'
О. Богль
9'
Д. Тилли
30'
Д. Тилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Уимблдон
90'
+6
Желтая карточка
Г. Пелл
Замена
N. Wood
️️️️
Г. Чарсли
86'
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
86'
78'
Замена
C. Lakin
️️️️
M. Williams
78'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
А. Аль-Хамади
69'
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
J. Neufville
ГОЛ! 2:2!
О. Богль
Пас отдал
R. Delaney
55'
46'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
ГОЛ! 1:2!
У. Эванс
Пас отдал
А. Уайлдиг
45'
+2
Желтая карточка
R. Delaney
34'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тилли
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тилли
Пас отдал
А. Аль-Хамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
9
Уилл Эванс
ЛВ
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
17
Scott Bennett
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
6
James Ball
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
3-1-5
3
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
9
Эванс
23
9
Богль
7
Чарсли
8
Моррис
5
Кларк
3-3-4
1
Басс
6
31
33
7
27
6
3
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
7
Чарсли
7
7
7
Чарсли
7
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
7
12
Аль-Хамади
13
Дэвисон
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
27
8
8
27
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Уимблдон
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Уимблдон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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